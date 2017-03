Shannen Doherty reaparece y revela su nuevo estilo de vida luchando contra el cáncer

Shannen Doherty ha reaparecido mucho más recuperada que hace un tiempo en la Gala de la Fundación Animal Hope and Wellness de Marc Ching. La actriz, que sigue batallando contra el cáncer, ha hablado para la revista 'People':

"Me siento genial, me siento afortunada. Por suerte estoy aquí; con suerte de estar al lado de Marc, afortunada de llegar a ser parte de esta fundación.

"He tenido algunos héroes en mi vida. Mi padre, que falleció hace seis años y medio, fue mi mejor amigo y héroe absoluto, y Marcm que es un héroe para mí y le admiro. No sé cuántas veces me digo a mí misma: 'Ojalá pudiera ser él. Ojalá pudiera hacer lo que él hace'".

Shannen, además, ha estado compartiendo con sus seguidores en Instagram su nuevo estilo de vida: ejercicio, dieta sana, baile y mucha positividad.

This is one way to spend your Friday.... new routine Neda came up with today. She gave me 20 to learn it. Love my @jammalibu #cancerslayer Una publicación compartida de ShannenDoherty (@theshando) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 3:10 PST