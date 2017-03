El gran palo a Alba Carrillo por su divorcio

Alba Carrillo está oficialmente divorciada de Feliciano López, pero eso no quita para que la modelo y presentadora insista en compartir con el resto del planeta sus sentimientos. «Estoy muy feliz porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente siguiendo por donde iba cuando aquello, que no debió pasar nunca, se cruzó en mi destino. Hoy empiezo una etapa y quiero compartirla con todos los que me habéis apoyado y animado siempre», ha escrito Alba en su cuenta de Instagram en donde aprovecha para confesar que «de todo se aprende; estamos en continua evolución y yo siempre en mi vida he aprendido escarmentando en carne propia. Quiero pedir disculpas y dar las gracias a tres personas: A mi madre, a mi padre y al padre de mi hijo».

Aunque pueda parecerlo, todo esto no quiere decir, ni mucho menos, que Alba haya decidido retirarse del campo de batalla. Condenada a pagar unos 7.000 euros de las costas por el proceso en el que reclamaba 120.000 euros al tenista por el tiempo en el que estuvieron casados sin firmar la separación del bienes, ya adelanta (igual que su abogada) que la guerra no ha terminado.