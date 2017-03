Demasiado pijo para 'First Dates'

La apariencia no lo es todo en la vida aunque para algunos participantes de 'First Dates' casi parece que sí. Les importa más lo que verán los demás de su exterior que aquello que guardan en su interior con celo. Es el caso de uno de los jóvenes de este martes en el programa de Cuatro al que su prepotencia le ha venido mal.

Dice de sí mismo que no tiene problema en ligar, que procede de una familia bien y que por qué no "¡qué viva España!". Se llama Alfredo, tiene 20 años y es de Premiá (Barcelona). Su principal problema es que se siente tan seguro de sí mismo que hace que los demás parezcan justo lo contrario. Una condición que lo ha convertido en el "pijo" más destacable de este 'First Dates'.

Tan amante de sí mismo que le ha costado un gran esfuerzo entablar una conversación que girase hacia algo más que no fuese su propia persona y su vida. Su pretendienta, Paula, no ha podido más que asistir casi con asombro a las maneras de un joven que se ha granjeado la enemistad entre los espectadores.