Críticas a 'Got Talent' por excederse en esto

'Got Talent' sigue sorprendiendo con grandes actuaciones cada semana. En su novena gala y en directo, ha vuelto a hacer lo propio. Música, magia, bailes, adultos y... niños. Precisamente estos últimos se han colocado en el centro de la polémica porque los espectadores no acaban de encajar bien su presencia.

Al parecer los seguidores de 'Got Talent' consideran que se excede la organización del programa dando cabida a tanto menor en el concurso. Creen que no es el lugar adecuado para un formato de este estilo que no está enfocado para los más pequeños de la casa. Por eso y por una de las actuaciones de esta semana que ha acabado regalando fofuchas a los presentes provocando cierto malestar.

Este programa con tantos niños parece barrio sesamo, vale ke sea para toda la familia pero hay ke dejar paso al talento ¬¬ #GotTalent9 — The Duke (@Alvaro_Duke) 7 de marzo de 2017

Niños sobornando al público con fofuchas. #GotTalent9 — Srta. Vanessa (@SrtaVanessa7) 7 de marzo de 2017