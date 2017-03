Lío de parejas en 'First Dates'

Acostumbrados a verlo casi todo en 'First Dates', aún hay cosas que sorprenden. Parejas que se gustan con solo una mirada, parejas que se gustan pero que luego no se dan una segunda oportunidad o parejas que no necesitan gustarse porque el amor ya lo tienen en casa. Y esto último tiene su explicación en el espacio de Cuatro.

Javier a sus 26 años tiene muy claro que lo suyo en el amor es ir a por nuevos retos. No le gusta vivirlo de un modo tradicional y por eso ha acudido a 'First Dates' a buscarlo... aunque ya lo tiene. Sí, porque el joven barcelonés que se dedica a trabajar como "entretenimiento adulto" ya tiene pareja. En concreto vive en una relación abierta.

Por eso mismo ha ido a 'First Dates', para seguir ampliando sus horizontes amorosos. En este caso con Ka, una modelo alternativa que para rizar el rizo ya conocía a Javier. Según ha contado ambos se conocieron en una discoteca y ninguno esperaba volver a verse en 'First Dates' en busca de un triángulo amoroso poco convencional.