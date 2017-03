Kiko Rivera: “Desde que estoy casado he sentado la cabeza”

Pese a que su madre es una de las cantantes más importantes de nuestro país, Kiko Rivera Pantoja es uno de los rostros más conocidos por su forma de ser. Aunque ahora también se dedica a la música y por ello ha visitado ‘El Hormiguero’ para presentar ‘Sano juicio’ su último single, su sinceridad suele agradar.

Rivera ha contado en ‘El Hormiguero’ lo que ha cambiado su vida desde que está casado y qué es ahora de su día a día. “El trabajo, la niña, las cosas que hay que hacer con los niños y en la casa, no me da tiempo a salir, soy más de que vengan mis amigos” cuenta el hijo de Isabel Pantoja. “Desde que estoy casado he sentado la cabeza porque la vida me lo ha puesto así” añade.

Para Kiko para el que “los años no pasan en balde” su vida consiste en estar expuesto desde que nació. Pero en ese sentido ya está acostumbrado y a Pablo Motos le ha contado alguno de los momentos más curiosos que le han tocado vivir por ser famoso como tener que saltar el muro de su casa para que no le viese la prensa o viajar en el maletero de un coche. Aunque donde de verdad se ha sincerado ha sido para hablar de su esposa Irene, de la que dice estar profundamente enamorado por ser “una mujer de las que ya no quedan”.