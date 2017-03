Justin Trudeau, el atractivo primer ministro canadiense que ha revolucionado las redes

Alyssa Milano, la actriz que interpretó a Phoebe Halliwell en Embrujadas, siente debilidad por el Primer Ministro de Canadá. Así lo confesó en una publicación en Twitter tras el encuentro que mantuvo el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump con el canadiense.

"Señor, Trudeau está bueno", escribía en Twitter.

Dear lord, Trudeau is so hot. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 13 de febrero de 2017

Me watching Trudeau translate himself into French. pic.twitter.com/yazecf1Nvj — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 13 de febrero de 2017

"Yo, viendo a Trudeau traducirse al francés", comentaba junto a un gif suyo en el que claramente mostraba su intención de que se le viera acalorada.

Y no ha sido la única. La hija de Donald Trump, Ivanka Trump, y Emma Watson también han sido encandiladas por el político.

I would like someone to look at me the way Emma Watson looks at Justin Trudeau. #swoonpic.twitter.com/IzUBNW5EdB — Patrick Lynn (@PMLynn) 15 de febrero de 2017

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 13 de febrero de 2017

Lejos del estereotipo de político castigado por su dura y sacrificada profesión, Trudeau no descuida su forma física. Aquí, se le ve en 2013 sosteniendo su cuerpo mediante sus poderosos brazos. Descansar todo el peso de un cuerpo sobre las extremidades superiores no es una tarea al alcance de cualquiera.

RT @gregkolz: JT is level-headed & able to bring Canada to new heights. That's why he's my choice for #Liberal Leader pic.twitter.com/ooUfOLVnfX — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 8 de abril de 2013

¡Y chicos también! ¿Creíais que Ivanka es la única Trump que se ha rendido al político? Mirad a Donald ante la presencia de su colega. Solo le falta la babita cayendo de la comisura del labio.