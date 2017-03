La gran sorpresa de Adele: está casada

La superestrella del pop Adele ha decidido poner fin a las especulaciones y confirmar que ya ha contraído matrimonio, algo que empezó a comentarse desde el pasado mes de enero.

La artista británica de 28 años lo ha revelado durante un concierto en Brisbane, Australia. "Cuando te empiezas a enamorar de alguien es la mejor (sensación) del mundo. Yo soy adicta a ella, pero ahora no puedo seguir con esas sensaciones porque ahora estoy casada", dijo Adele antes de interpretar su éxito Somebody Like You, lo que confirmaba la boda "secreta" de la que muchos hablaban.

Su marido es el empresario Simon Konecki, de 42 años, su pareja desde 2011 y padre de su único hijo, Angelo, que nació en octubre de 2012. Konecki es el fundador de drop4drop, una ONG que lucha para llevar el agua corriente a todos los lugares del planeta.

Los rumores de que se habían casado en secreto han estado circulando desde enero de este año, cuando la ganadora del Grammy fue vista en Los Ángeles con una alianza de oro en su dedo anular. Ahora, ya no hay lugar a dudas.