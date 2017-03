Encuentran muerto al cantante Tommy Page, de 46 años

El cantante estadunidense Tommy Page, quien alcanzó gran popularidad con el tema I'll be your everything, que llegó a situarse en el número 1 de las listas musicales en 1990, fue encontrado muerto el pasado viernes, según ha informado The Hollywood Reporter.

Aunque las causas del fallecimiento aún no han sido esclarecidas, amigos cercanos al intérprete, de 46 años de edad, señalan que pudo haberse tratado de un suicidio.

La canción I'll Be Your Everything fue el un single que le valió reconocimiento internacional y un número uno sen el prestigioso ranking Billboard Hot 100. Lo escribió junto a Jordan Knight y Danny Wood, miembros de la banda adolescente New Kids On The Block.