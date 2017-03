Un programa vasco califica a los españoles como "fachas, paletos, chonis y progres"

A principios de febrero el programa de la televisión vasca 'Euskalduna naiz, eta zu?' ('Soy vasco, ¿y tú?') emitió un video donde definia los cuatro "prototipos" de españoles según ellos: facha, paleto, choni y progre.

El programa fue retirado hace unas semanas de la parrilla tras la denuncia del PP Y Ciudadanos por su contenido, donde se considera que "incita al odio" y es susceptible de un delito de "ultraje a España". Aun así, tras su retirada se siguen pidiendo responsabilidades a la directora de EiTB para que explique cómo consintió la la emisión del video en cuestión.

El portavoz del gobierno vasco lanzó un comunicado rechazando las críticas a los españoles y posicionandose en contra de los comentarios que se realizaron en el programa. "En absoluto compartimos los contenidos y los estereotipos que el programa utiliza. El Gobierno vasco los rechaza totalmente", aclaró el portavoz del gobierno, Josu Erkoreka.

Por otro lado, Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco denunciará el programa ante la Comisión Europea. "La emisión de este espacio es un ejemplo de la cultura del odio que sigue vigente en el País Vasco y de que ETB se ha convertido en una de sus promotoras con emisiones que incitan al rechazo a los españoles", explica el portavoz de Covite.

Pero no han sido los únicos que han alzado la voz en contra de la emisión de los contenidos del programa. UPN (Unión del Pueblo Navarro) también ha anunciado que va a presentar una denuncia contra el programa, ya que "las opiniones que se vierten destilan odio hacia todo lo que suene a España y constituyen un insulto y una falta de respeto a muchos ciudadanos tanto de Navarra como del propio País Vasco y del resto de nuestro país. Se hace, además, en una cadena pública como es ETB y, por tanto, con dinero público".

"Qué asco me da esa bandera, es asquerosa"

El programa también dedicó un espacioa entrevistas donde aparecian rostros conocidos como Joseba Apaolaza(Armando en 'Aquí no hay quien viva'), actor, dice que "España tiene ese nombre porque cuando se fue a elegir, el nombre de Mongolia ya estaba cogido", o Miren Gaztañaga, quien afirma que cuando piensa en un español "me viene la imagen de un cateto" y cuando le preguntan por la bandera contesta: "Qué asco me da esa bandera, es asquerosa".

Entre otras declaraciones que aparecen en el video, también se hacen alusión al himno, Josebe Iturrioz, activista: "No lo soporto me dan ganas de vomitar y siento que me da cagalera, apago la tele...".