La confesión más dura de Miguel Ángel Muñoz a Risto Mejide

Miguel Ángel Muñoz se ha convertido en un ídolo de la televisión tras sus últimos trabajos entre los que se encuentra su participación en la serie 'Amar es para siempre', además de haberganado el primer puesto en 'MasterChef Celebrity'. Su carrera interpretativa también ha roto fronteras y es conocido en países como Francia, Estados Unidos o México. El actor ha sido el uno de los invitados en 'Chester in Love', en el programa donde el tema principal es la vida.

Miguel Angel entraba con ilusión al programa y respondia a la primera pregunta de Risto de sobre su felicidad. El actor respondia "estoy feliz", matizando que "soy feliz sería demasiado arrogante decirlo, nos pasamos la vida buscando la felicidad y yo intento centrarme en el momento. (...) Es mi filosofía de vida, hay cosas más o menos positivas, me gustaría tener esto, me gustaría que estuviera a mi lado esta persona... La mayoría de las veces estamos felices".

"La vida no es de un solo color, hay lados buenos y malos"

Risto resaltaba el buen rollo del invitado durante la entrevista, cosa que Mulñoz ha querido explicar: "creo que las palabras son muy importantes en la vida, yo las negativas intento como mínimo no verbalizarlas. En los momentos en los que no estoy tan feliz, sonrío. De sonreír, se me pega"

Risto ha mencionado que la vida no es de un solo color, hay lados buenos y malos, a lo que el actor ha corregido que "uno menos bueno". Sobre su carrera artística, se ha podido ver un vídeo resumen de sus papeles más importantes. El primero de ellos fue con 10 años, un recuerdo con cariño del que Muñoz ha declarado que "lo difícil no era hacer una película a los 10 años, era hablar de una sexualidad a los 10 años. El primer beso que di en la boca de una mujer fue a María Barranco".

Después han podido ver juntos fotos de la infancia del madrileño, el cual ha admitido que tenía un gran complejo por sus orejas. "Yo no me he considerado guapo, nunca. Yo no me he considerado feo, pero guapo... Tenía un complejo enorme, pensaba que me iba a operar las orejas cuando fuera mayor, pero luego me creció la cabeza y ya no".

Después de ver un vídeo de 'Al salir de clase', el actor admite que tuvo un bofetada de humildad cuando de la noche a la mañana dejó de ser una estrella. "Me vino muy bien para otros proyectos que hice, con mucho éxito para tener la cabeza lo más amueblada posible".

Tampoco podia faltar el vídeo sobre el impacto que tuvo con 'Un paso adelante'. "De repente, tuvimos tanto tanto éxito que dimos conciertos en sitios muy grandes y mi vida me estaba llevando a un lugar que me divertía mucho, pero que siempre tuve claro que era parte de un momento y era parte del momento que estaba viviendo como actor de esa serie" recordó el actor.

La condena por robo de Cristina Blanco

También aparecía durante la entrevista el nombre de su madre Cristina Blanco, vidente y en su momento figura pública. "Sí, estoy orgulloso de mi madre. Siempre he estado, estoy y estaré con mi madre, con mi padre como con toda la familia. Estoy ahí para lo que necesite" declaraba Muñoz.

El publicista ha querido explicar que no podía creerse toda la positividad del artista, preguntándole si ha hecho terapia. El actor, con mucha naturalidad, ha explicado que "llevo haciendo terapia muchos años. La primera vez que fui a terapia fue cuando tendría 20 años. Llevo haciendo de seguido como los últimos 10 u 11 años".

Tras esto, el publicista ha ahondado sobre la condena por robo de su madre. Risto le ha preguntado cómo vivió este episodio. Miguel Ángel Muñoz decidió y explicar su visión sobre dicha situación: "Lo vives con dificultad, con muchas ganas de cuidar y también con la máxima compasión que le tienes a la persona que más quieres en el mundo. Y esa compasión está en no juzgar y en no criticar,en ver cómo está y que se ponga lo mejor posible en el menor plazo de tiempo", confesó el madrileño. "Dejé lo que estaba haciendo para cuidar de mi madre unos días, de los momentos más difíciles fue el tener que irme a cumplir con lo laboral y dejar a mi mamá cuidada por mi padre" recordó Muñoz. "Más allá de lo ocurrido es ver que una persona está deprimida, no sale de ahí y quieres que salga de la mejor manera posible. Ver como una persona toca fondo y le cuesta mucho salir, duele. Como te decía antes, yo estoy muy orgulloso porque salió y a lo largo de los años a mí me ha dado muchas lecciones de vida y una fue aquella", sentenció el actor sobre dicha cuestión.

Miguel Ángel Muñoz en el amor

En la entrevista se habló sobre su privacidad. Miguel Angel ha confesado que está obsesionado con mantener su intimidad, algo que sobre todo le ha puesto las cosas muy difíciles en el amor: "Yo no tengo pareja ahora mismo, desde hace más de un año. No quiere decir que uno no pueda ligar de vez en cuando.

A mí que me gusta cuidar esto íntimo, es difícil dar el paso. Cuido tanto el que no se me vea, que a veces es difícil que surja de una manera natural", esta pequeña obsesión ha provocado que a Miguel Ángel Muñoz se "lo fastidia siempre, mi actitud de intentar ser tan discreto, no actúo con normalidad"

El actor ha recordado que su relación más larga ha sido de seis años, "yo creo que esa relación la primera vez que salió una foto fue después de dos años".

Para finalizar la entrevista, Risto le ha mostrado unas fotos de su abuela. El actor no ha podido evitar emocionarse, explicando que "inevitablemente llegará algún momento en el que no estemos juntos". La importancia de su abuela en su vida se debe a que "nos hemos ido intercambiando los papeles, la mitad ella me ha cuidado mucho y la otra mitad yo la cuido también. Nos cuidamos mutuamente, para ella sé que soy su razón principal para existir, le doy la vida y ella me la da a mí. Ha sido un regalo haber tenido la conciencia de dedicarle tiempo a una de las personas más importantes de mi vida".