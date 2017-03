El cómico error de refranero en 'First Dates'

No se puede ser guapo, DJ, camarero, estudiante, ligón o lo que se tercie y encima conocer en profundidad la cultura española. Es incompatible sobre todo si tienes 19 años, te llamas Borja, has aparecido en 'First Dates' este lunes y has querido usar un refrán que todo el mundo conoce y que tú no.

Así ha tenido lugar uno de los momentos más cómicos del programa de Carlos Sobera cuando el joven Borja ha querido sorprender a su ligue Sara, también de su misma edad, tirando de conocimientos patrios a través de uno de los refranes más conocidos. Aquel que empieza con un "se cree el ladrón que...". El final del mismo ya es otro asunto.

Aunque termina con un "que todos son de su misma condición", para Borja no es así. Lo que el ladrón cree es que todos son del mismo color. No queda demasiado claro si así es como se dice en su Madrid natal o es que directamente se ha equivocado. Lo que queda muy claro es que por las redes sociales no ha pasado desapercibido el momento.