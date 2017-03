Pablo Iglesias a sus votantes en ‘Salvados’: “Hemos hecho algunas cosas muy mal, pero han cambiado muchas cosas”

El ‘Salvados’ de esta semana no ha sido tan similar al resto de entregas hasta el momento, ya que esta vez Jordi Évole ha centrado todo su interés en conocer qué opinan los votantes de los últimos meses en política de Podemos, más aún después del supuesto roce que podría existir entre Iñigo Errejón y Pablo Iglesias, líder de la formación morada.

Precisamente Iglesias ha sido el que ha tenido que responder ante cinco de sus votantes sobre los últimos conflictos que ha protagonizado el partido político, los cuales podrían haberles llevado a disminuir en adeptos.

Una de las principales críticas de los votantes hace referencia al hecho de que Podemos votara en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, puesto que muchos entendieron que lo único que buscaban era la presidencia, ante lo que Iglesias asegura que no se arrepiente de su decisión, "Para nada me arrepiento de no haber apoyado a Pedro Sánchez. Mucha gente no nos ha entendido y hemos tenido que hacer algo mal. No me arrepiento de las decisiones que tomamos y seguramente lo explicamos muy mal", expresaba.

Por otro lado, sobre el hecho de que Podemos haya disminuido su fuerza en el Parlamento con respecto al PSOE, el líder también se muestra tajante, “A mí me toca muchísimo cuando decís ‘hemos estado tristes y nos habéis decepcionado’ eso es lo más duro que se puede oir, es un puñetazo que nosotros lo sentimos y se nos nota pero al mismo tiempo, que en tres años, han cambiado muchas cosas en España, ya que por primera vez se habla de determinados temas. Es verdad que hemos hecho cosas muy mal, pero han cambiado muchas cosas”.