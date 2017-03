Emma Watson confiesa por qué no suele sacarse fotos con los fans

Emma Watson, una entrevista con Vanity Fair, explicó por qué rara vez posa con los fans. "Es la diferencia entre poder tener una vida y no tenerla. Si alguien me hace una fotografía y la publica, solo se necesitan dos segundos para saber con exactitud dónde estoy".

Y añadió: "Todo el mundo puede ver qué llevo puesto y con quién estoy. Simplemente no puedo dar esos datos de seguimiento. "A los niños, por ejemplo, no les digo que no".

También deja claro que los potter-heads alcanzan un nivel de intensidad mayor que el resto. "He conocido a fans con mi cara tatuada por el cuerpo, personas que han superado el cáncer gracias a los libros. No sé cómo explicarlo, pero el fenómeno va más allá. Se llega a la obsesión".