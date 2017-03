¿Quieres participar en el programa de Telecinco sobre el amor?

Si hace unos días surgían los rumores acerca de un posible cese de emisión de ‘Gran Hermano’ de cara a septiembre, hoy hemos podido conocer que Telecinco prepara un nuevo programa para sus noches que podría sustituir al exitoso reality, a raíz del continuo desgaste y pérdida de audiencia que ha experimentado durante los últimos meses.

El nuevo espacio de Mediaset se llamará ‘All you need is love… o no’, y a priori, aunque versará sobre el amor, no tendrá como principal finalidad la búsqueda del amor por parte de los participantes, ya que más bien se tratará de un espacio para dialogar sobre este sentimiento y mostrar reencuentros con exs y rupturas en directo.

Si te interesa y quieres participar, la cadena ha publicado ya en su página web el anuncio del casting, así que no lo dudes y participa.