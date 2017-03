Se opera 100 veces para convertirse en "alien sexual"

La identidad sexual es un tema muy de actualidad estos días. Sentirse hombre o mujer es una cuestión mucho más profunda de lo que pueda parecer en un principio y por esa misma razón Vinny Ohh, un joven modelo de 22 años, ha decidido mostrar al mundo cómo se siente a través de más de cien operaciones de cirugía estética.

El hombre ha decidido operarse tantas veces para lograr plasmar en un físico lo que siente como persona. No se considera ni hombre ni mujer sino un "alienígena sexual" que le ha llevado a querer cambiar radicalmente su apariencia física. Para ello no ha dudado en cambiar completamente su rostro gastando cerca de 50.000 dólares en ello.

El propio Vinny explica que a los 17 años ya comenzó a sentir el deseo de querer cambiar su apariencia por no sentirse como el resto. Quería huir de las clásicas etiquetas y por ello comenzó esta aventura. "Durante los años me he dado cuenta de que no soy gay, ni bi, ni trans, ni ninguna de esas cosas. Simplemente quiero ser yo. Lo hago para inspirar al mundo en cierto modo. Quiero que la gente deje de etiquetar a los demás o se ponga a encasillarlos" explica el modelo.

De hecho su condición la tiene clara pese a su indefinición: "No quiero que la gente piense que estoy intentando convertirme en una mujer. Podría vivir sin órganos sexuales así que por qué debería tener un pene o una vagina".