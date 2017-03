El descuido de Lorena en 'TCMS' que la llevó a enseñar un pezón

Lorena Gómez no ganó la quinta edición de ‘Tu Cara Me Suena’, ya que el ganador absoluto fue Blas Cantó, pero al menos la catalana sí fue una de las más mencionadas en las redes sociales, no únicamente por su magistral actuación al son de ‘Como las alas al viento’ de la gran Rocío Jurado, sino más bien porque durante dicha imitación a la joven se le salió un pezón al más puro estilo Sabrina Salerno durante su ‘Boys, Boys, Boys’.

Tras el momento, las redes sociales se llenaron de comentarios que mostraban la imagen en la que se ve claramente como el escote que lució la cantante se baja progresivamente hasta mostrar más de lo que debía, aproximadamente a partir del minuto 2:35 de su actuación.

No obstante, pese al ‘pezongate’ como algunos lo llaman en las redes sociales y a pesar también de una imitación de diez, la concursante no ha logrado superar a Rosa López y a Blas Cantó, quedando tercera en la clasificación final.