Critican a Emma Watson por unas fotos sin sujetador

Emma Watson se ha convertido en Trending Topic en Twitter durante los últimos días, y no precisamente porque cada vez esté más cerca el estreno de ‘La Bella y la Bestia’, no, esta vez el motivo que la lleva a ser foco de los principales comentarios en las redes sociales es una polémica sesión de fotos para la revista Vanity Fair en la que la actriz aparece sin sujetador.

Las principales críticas se refieren al hecho de que estas imágenes contradicen totalmente el feminismo que defiende Watson, quien se ha posicionado como todo un referente en esta materia a raíz de las declaraciones que ha vertido en los últimos años en numerosos medios.

Una de las más críticas ha sido la presentadora Julia Hartley-Brewer, ya que ha tachado de ‘hipócrita’ a la joven actriz, “Emma Watson: ‘feminismo, feminismo, brecha de género, por qué no me toman en serio… oh y aquí mis pechos”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

No obstante, no todos son críticas negativas para la recordada Hermione Granger, ya que muchos aseguran que se puede ser feminista y estar orgullosa de su cuerpo. El debate está abierto, ¿ustedes qué opinan?

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9