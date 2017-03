La agría confesión de Rosa López en la final de 'TCMS'

Bien es sabido que Rosa López no lo ha tenido fácil en ‘Tu Cara Me Suena’, las críticas del jurado, las bajas puntuaciones, las acusaciones de victimizar su paso por el concurso y un largo etcétera al que la granadina ha tenido que hacer frente como solo ella sabe hacer, con una sonrisa.

Sin embargo, y aunque ha tenido varias actuaciones para recordar, como las que protagonizó imitando a Vanesa Martín y a Luz Casal, anoche fue su gran noche, ya que público y jurado estuvieron de acuerdo en que al son de Gloria Trevi con ‘Qué muera el amor’, López demostró no solo valía para la música, sino también muchas ganas de hacerlo bien.

Quizá por ello, el soberano la impuso ante otras grandes voces del formato como Beatriz Luengo, que quedó en cuarta posición, o Lorena Gómez, que tuvo que conformarse con un tercer puesto en la clasificación final, pese a que ambas habían disputado continuamente la segunda posición del espacio de Atresmedia.

Así pues, Rosa López estuvo a punto de conseguir el triunfo final, pero no pudo ser y Blas Cantó consiguió el ansiado premio.

A pesar de ello, la cantante se mostró agradecida por haber llegado hasta este punto del concurso, momento el que confesó entre lágrimas a Manel Fuentes y a todos los espectadores que tres meses antes de comenzar ‘Tu Cara Me Suena’, la joven se había planteado dejar definitivamente la música, "Hace un año iba a dejarlo todo", explicaba, “Todo se iba a acabar y ahora he pasado de nada a todo”, añadía antes de revelar que se encuentra trabajando en un nuevo disco gracias a la motivación que ha supuesto para ella participar en ‘Tu Cara Me Suena’ y el apoyo de Chenoa, que desde el jurado la miraba visiblemente afectada.

Ante estas declaraciones sus fans se han volcado en las redes sociales demostrándole el cariño que le profesan, pero ella asegura que “no quiero dar pena”, y que no se rinde, por lo que ya tiene muchas ganas de seguir adelante con su nuevo proyecto, un nuevo álbum en solitario.