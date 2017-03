El reencuentro de 'Friends' en una cena secreta

David Schwimmer (Ross), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) y Lisa Kudrow (Phoebe), los protagonistas de 'Friends', se han reunido para recordar los mejores momentos de la serie que estuvo diez temporadas en antena.

Aunque esta vez el reencuentro no se ha emitido por televisón, Lisa Kudrow (Phoebe) durante su visita al porgrama 'The Today Show' de NBC, confirmó que los seis actores principales de 'Friends' se volvieron a encontrar en una cena secreta. El evento no se quiso anunciar para no decepcionar a los fans en el caso de que por algún motivo no se llevara a cabo.

Kudrow aseguró que lo pasó muy bien durante la cena y que "fue hilarante, nos reímos sin parar". No faltó la pregunta sobre una posible nueva temporada a la que la actriz respondió que no sería posible y aseguró que "lo que nos gustó de aquel show era como eran aquellos veinteañeros, ellos eran su propia familia y ahora todos ellos tienen familia, entonces, ¿qué es lo que íbamos a ver?".

No ha sido el primer reencuentro

Ya en 2016 con motivo del homenaje al director James Burrows se emitió en la NBC un reencuentro bajo el título 'Must See TV: All All Star Tribute'. Cinco de los actores principales se reunieron y lo comentaron en sus redes sociales, donde publicaron fotografías posando junto a los protagonistas de otra de las series más exitosas de la televisión estadounidense: 'The Big Bang Theory'.

Aunque Matthew Perry fue la gran ausencia de la velada, también quiso dar su particular homenaje a Burrows y lo hizo a través de un emotivo mensaje que se emitió a lo largo del programa.