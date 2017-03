El tremendo enfado de Paz Padilla: "Andalucía no son los políticos; el pueblo es Andalucía"

Paz Padilla, coincidiendo con el Día de Andalucía, hizo una reivindicación en Sálvame a favor de su amigo Chiquito de la Calzada. La gaditana, incluso, paró su programa para comunicar que durante el Día de Andalucía se habían entregado las Medallas de la Junta de Andalucía, pero no habían reconocido a Chiquito.

"Quiero decir una cosa a mi Chiquito de la Calzada: no te han dado la medalla de Andalucía y no será porque miles de andaluces no lo hayan querido", expresó Padilla.

En este punto,el director de Sálvame, Raúl Prieto, apareció en escena intentando bajar los ánimos de la presentadora, sugiriendo que esta medalla se la pueden dar a Chiquito en otra ocasión. “Por supuesto, también se la pueden dar dentro de cinco o veinte años, cuando no esté...”, dijo ella.

“Andalucía no son los políticos; el pueblo es Andalucía y el pueblo quería que te dieran la medalla. Si no te la dan este año, yo seguiré luchando para que te la den el año que viene”, continuó diciendo.