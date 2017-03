Resines, otra vez tras la barra en TV

En un momento televisivo en que las series tienden a intentar no parecerse a nada de lo anterior, TVE vuelve a poner a Antonio Resines detrás de la barra de un bar. Pero todo tiene su explicación: la cadena pública acaba de presentar 'iFamily', una comedia que se estrenará en 'prime time' el martes o el miércoles que viene (aún no está decidido) y que, según Fernando Cayo, su director, busca «plasmar el mundo familiar desde el punto de vista moderno, sin ser ñoña, y reflejar dentro de las tramas el uso de medios técnicos, redes sociales o blogueros». Si lo conseguirá o no está por ver, pero lo cierto es que las series familiares están de regreso en la parrilla de la primera cadena.

El arranque recuerda al de otras ficciones como 'Sé quién eres' (Telecinco). El padre de la familia protagonista, Luis, al que interpreta Antonio Garrido, se encuentra en coma. Su hermano Kike (Raúl Fernández) es un truhán que se intentará aprovechar de la situación. «Los dos somos dos sinvergüenzas. Pero yo me muevo en las altas esferas. Me ha ido muy bien, pero me cogen. Además, mi personaje tiene mucho dinero, es viudo y con cuatro hijos, y cree que hay que consentirles todo. Aunque no les dedica lo más valioso, el tiempo», explicó el propio Garrido en la presentación de 'iFamily' a los medios, mientras que Fernández avanza que «Kike es una persona que tiene una ausencia total de instinto paternal, pero le interesa quedarse con sus sobrinos para ganarse la vida».

La serie también supondrá el regreso de Resines a la pequeña pantalla. El actor cántabro no tuvo suerte en su último papel en 'Aquí Paz y Después Gloria', la serie de Telecinco emitida en 2015 y en la que interpretaba a dos hermanos gemelos. Luego, ya como director de la Academia de Cine, puesto del que dimitió en 2016, hizo un papel recurrente en la pasada temporada de 'Cuéntame cómo pasó' (TVE). Ahora vuelve como Curro, un tabernero vinculado a los protagonistas por las deudas.

«Él es un tipo que ha ejercido de no muy buen padre de los hermanos protagonistas de la serie inculcándoles actitudes de la vida digamos no muy legales. Además, detrás del bar tiene una timba y en el futuro no descarta montar una de gallos o lo que sea», adelanta Resines, de nuevo detrás de la barra de un bar como en la recordada 'Los Serrano' (Telecinco). Aunque en esta ocasión su papel será más secundario. El elenco lo completan Bárbara Goenaga y los jóvenes Sara Vidorreta, de 17 años, Santi Díaz (15), Arnau Colomer (12) y Alicia Chojnowski (7).

Momento complicado

Excepto 'Cuéntame cómo pasó' (esta noche, 22.30 horas), las series de TVE están pasando por un inicio de curso tranquilo. Esta semana finalizaron 'Reinas' y 'El final del camino'. La primera de ellas se despidió con un discreto 6,2% de 'share', mientras que la segunda tampoco superó la media de la cadena (un 10,1% a lo largo del pasado mes de febrero). 'iFamily' se estrenará la semana que viene en uno de los huecos que dejan libres ambas ficciones (o martes o miércoles), pero aún no está decidido y ni siquiera se lo han comunicado a la productora responsable de la serie, para evitar en la medida de lo posible la contraprogramación de sus rivales.