La denuncia de Alba Carrillo al hermano de Feliciano López

Desde que Alba Carrillo apareció en televisión contando los problemas de su relación con Feliciano López, las noticias e informaciones sobre su divorcio y todo lo que hay detrás no cesan.

A pesar del gran debate sobre si la actitud que mantuvo fuera apropiada o no y el hablar tan claro sobre sus sentimientos, según pasan los días hay más mujeres que empatizan con ella, "el perfil de Feli es de un hombre que usa a las mujeres y cuando se cansa las deja".

Envuelta en rumores, Alba está tranquila y mientras algunos se echan las manos a la cabeza por sus últimas declaraciones: "Feli no se sentía muy atraído por las mujeres". "Creo que podría tener relaciones con hombres". "Me hizo sentir como un trapo. No me miraba, no me tocaba...". "Mi hijo le molestaba". Carrillo no se achanta y ha emprendido medidas legales contra su todavía cuñado, Víctor López por presuntamente falsificar documentación.

Alba denuncia a Víctor López

La periodista Paloma García Pelayo ha desvelado en 'El programa de Ana Rosa'que "Alba se ha guardado un as en la manga. Ha presentado una denuncia a Víctor, el hermano de Feliciano López, por falsedad documental".

Según cuenta la colaboradora de Ana Rosa, la modelo ha interpuesto una denuncia por presunta falsificación de un documento contra su todavía cuñado.

La denuncia se fundamenta en un contrato de trabajo presuntamente ilegal a una empleada doméstica, firmado por Carrillo. Ella niega haber firmado ese contrato y asegura que el lugar de trabajo que se detalla en el contrato no tiene que ver con la dirección en la que la contratada prestaba sus servicios, el hogar conyugal. Según la denuncia, el contrato estaba domiciliado en la casa de soltera que ella tiene en Torrelodones.