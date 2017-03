Son Lorena, Blas y Beatriz Luengo, tres de las mejores voces de nuestro país y los finalistas más votados por el jurado de ‘Tu cara me suena’ por derecho propio. Para contar su experiencia han visitado ‘El Hormiguero’ http://www.ideal.es/gente-estilo/201703/02/sale-anna-simon-hormiguero-20170301140131.html y han relatado lo que supone para ellos enfrentarse a este concurso que no es sencillo pues deben imitar a grandes cantantes. Algo en lo que según Beatriz Luengo, Blas Cantó parte con ventaja porque “es un gran imitador”.

Sobre la final de este viernes, Lorena es muy sincera “cuando yo estaba en ‘Operación Triunfo’ no tenía esta ansiedad, llevo una semana que no tengo hambre”. No miente, podría ser la ganadora de esta edición de ‘Tu cara me suena’ si lo deciden el jurado y los espectadores. Si bien es cierto que estos últimos tienen cierto favoritismo por Rosa, la granadina que ya ganó ‘OT’, logró alzarse con la última gala pese a no ser la más votada por el jurado.

Lorena sostiene que “contra Rosa de España es muy difícil competir”. De hecho, tal y como recuerda Beatriz Luengo, “ha ganado todos los concursos a los que se ha presentado”. Si bien es cierto que deberá luchar contra ellos y sobre todo contra Blas, que se ha destapado como un gran cantante en diversos géneros. Tan bien lo hace que ha vuelto a hacer de Diana Navarro en directo. “Me pongo más nervioso en televisión que en los conciertos” ha confesado Blas.