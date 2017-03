La censura más cutre: pixelan el escote de Charlize Theron en Irán

Las actrices Charlize Theron y Shirley McLaine fueron las encargadas de otorgar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, que recayó en el iraní Asghar Farhadi. Pues bien, la televisión del país asiático decidió censurar a la intérprete sudafricana de una forma bastante cutre.

Según informa «The Independent» la Agencia de Noticias del Trabajo Iraní (ILNA) decidió emplear Photoshop de forma muy ridícula para cubrir los brazos y cuello de Charlize Theron.

Masih Alinejad, de Women in the World, ha declarado al respecto al «The New York Times», que la emisora estatal llega a extremos «absurdos» para mantener el cuerpo de la mujer cubierto. Su organización batalla contra las leyes que obligan a llevar el hijab en Irán.