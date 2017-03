El zasca de Chenoa a Rosa López

Chenoa ha declarado acerca de su amistad con Rosa López y el rumor de su romance con David Guapo, así como de su nueva compañera en el jurado de 'Tu cara no me suena todavía', Mónica Naranjo y su paso por 'Zapeando'.

"Es muy nutritivo que haya programas que sean divertidos. Si es competencia, es lo que hay. Yo también lo manejo a nivel musical cuando saco el single a la vez que otro artista y le deseo la misma suerte. Nunca he tenido mala onda con nadie, al contrario, todo que sea buen rollo", ha expresado Chenoa.

La cantante ha explicado que no sabe cuál será su papel en el programa de 'Zapeando', "Es lo bueno de empezar aventuras. Siempre me he considerado una curiosa del medio, he nacido entre música y tele, con lo cual tengo muy claro que lo tomo con cautela y con diversión, pero siempre de la mano de gente que sabe".

Chenoa compaginará sus conciertos con las grabaciones de programas como el que será el estreno de la temporada, 'Tu cara no me suena todavía'. En la edición de anónimos del concurso de imitaciones, la cantante coincidirá con Mónica Naranjo en la mesa del jurado. "A Mónica la conozco, es compañera de profesión, me la he encontrado toda la vida y he sido una fan confesa y absoluta".

La cantante ha reconocido que dicha empatía también la tiene con Rosa López. "Evidentemente hay una empatía mucho más potente", ha confesado Chenoa. "Es un concurso de imitaciones. Si no gana no es porque no canta bien, es porque igual no ha imitado lo suficientemente bien", ha señalado la cantante.

También ha respondido a los rumores que la relacionan con David Guapo. Chenoa ha explicando sinenojo que está cansada de la pregunta."Aquí es cuando digo, 'venga, hasta luego'. Contesto una vez, no 50. Y más sobre algo que no está ni confirmado. Los rumores a mí no me sirven de nada y cuando ya salgo del portal de mi casa diciendo que no, pues más claro, agua"