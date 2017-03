Cambio sorprendente en la parrilla de Telecinco con 'Salvame Deluxe' y 'La Voz Kids'

Telecinco da un cambio en su parrilla con el comienzo de la primavera. Se crean nuevas batallas en el prime time en los meses de Marzo-abril-mayo.

El 10 de marzo, el canal de Mediaset estrenará la tercera edición de 'La Voz Kids'. Por primera vez, el programa musical se emitirá en viernes.

Por tanto, a partir de ese día existira un duelo entre el talent musical de Telecinco 'La Voz Kids' y 'Tu cara no me suena todavía' en Antena 3.

La decisión de Telecinco implica que 'Sálvame Deluxe' se vea afectado. El programa pasará a emitirse únicamente los sábados a partir del 11 de marzo. Algo inedito después de 8 años de emisión del formato.

Recuperar el liderazgo

Con éste cambio estratégico la cadena espera recuperar el liderazgo perdido esta temporada en favor de 'Tu cara me suena'. Pese a su trayectoria irregular en los últimos meses, 'Deluxe' se ha mantenido en buenos datos, como demuestra el 17.1% anotado el pasado viernes con la entrevista a Alba Carrillo.

A partir de ahora, Jorge Javier Vázquez y los colaboradores del programa cambian de rivales en la lucha por la audiencia. Ahora se enfrentaran a El Peliculón' de Antena 3, la oferta cinematográfica de TVE 'First Dates' en Cuatro y 'laSexta Noche'.

Todo esto repercute a su vez en que Telecinco aparque el contenedor 'Cine 5 Estrellas'. Esto no quiere decir que no se vayan a ver películas de estreno en Mediaset, pues los títulos norteamericanos serán cedidos para su emisión en 'El Blockbuster' de Cuatro.

Apuesta por la producción propia

Esta nueva configuración de la parrilla deja un detalle a destacar por parte de Telecinco. Y es que la principal cadena de Mediaset apostará por producción propia todos los días de la semana. Así, el lunes seguirá siendo el turno de la serie 'Sé quién eres'. El martes, el de 'Got Talent'. El miércoles, el de Bertín Osborne y 'Mi casa es la tuya'. El jueves, la gala semanal de 'GH VIP'. El viernes y sábado los ya mencionados 'La Voz Kids' y 'Sábado Deluxe', mientras que cerrará la semana con una nueva edición de 'GH VIP: El Debate'.

Durante la primavera se sumará otro espacio como 'Supervivientes', que tomará el relevo a la actual edición de 'GH VIP'. Esta decidida apuesta por la producción propia es una gran noticia para la industria española de entretenimiento, que ve como el primer canal de Mediaset confía en programas hechos en nuestro país.

Bisbal contra Chenoa,, el duelo del viernes

Este movimiento sorpresa por parte de Telecinco deja otros titulares que seguro van a dar mucho de qué hablar.

El duelo entre 'La Voz Kids' y 'Tu cara no me suena todavía' provoca, a su vez, que David Bisbal y Chenoa luchen entre sí por el reinado de la noche del viernes. Es decir, después de 'OT, el reencuentro', la pareja de triunfitos por excelencia será protagonista de esta batalla entre cadenas.

Chenoa, en calidad de jurado de 'Tu cara no me suena todavía' tras su debut en 'Tu cara no me suena'. Junto a ella, recordamos, estarán a partir del 10 de marzo Mónica Naranjo, Àngel Llàcer y Miki Nadal.

En el otro lado, pasamos de tener a Lolita Flores a Rosario Flores, que estará en la nueva entrega de 'La voz kids 3' junto al ya citado Bisbal y Antonio Orozco, que se estrena en la versión de niños. Como asesores, los tres estarán acompañados por India Martínez, El Arrebato y Antonio José.