Bisbal vs Chenoa en prime time

De compañeros en 'Operación Triunfo', a pareja sentimental y actualmente a rivales televisivos en Telecinco y Antena 3.

A partir del 10 de marzo, Bisbal y Chenoa apareceran en televisión donde lucharán a favor de la audiencia en las dos principales cadenas del país. Uno como coach de 'La Voz Kids III', y la otra como juez de 'Tu cara no me suena todavía'.

La tercera edición de 'La Voz Kids' se enfrentará a la versión con anónimos del popular show de Antena 3. Esto significa que David Bisbal luchará contra Chenoa por el reinado de la noche de los viernes.

En Antena 3, Chenoa repite como jurado de 'Tu cara no me suena todavía' tras su debut en 'Tu cara no me suena'. Junto a ella, recordamos, vuelve Mónica Naranjo, continúa Àngel Llàcer y debuta Miki Nadal.

En Telecinco pasamos de tener a Lolita Flores los viernes en Antena 3 a Rosario, que estará en 'La voz kids 3' junto a David Bisbal y Antonio Orozco en Telecinco.