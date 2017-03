Anastacia felicita a Blas Cantó por su imitación en 'TCMS'

Tras proclamarse ganador de la primera semifinal de 'Tu cara me suena', Blas Cantó se clasificó para la final. En esta ocasión el concursante imitó a Anastacia con su tema Left Outside Alone.

Una actuación que la propia Anastacia ha comentado en las redes sociales. A través de Twitter, la artista ha felicitado a Blas, asegurando que su actuación fue "atrevida" e "increíble". El joven cantante, por su parte, agradeció el detalle.

@BlasCanto this was AWESOME! Such a great,bold imitation of Left Outside Alone @TuCaraMSuena well done! #TuCaraMeSuena#TCMS#TCMS17pic.twitter.com/w7hZioHVG2