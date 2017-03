La amenaza de Lolita antes de la final de 'Tu cara me suena'

No es el primer encontronazo de Lolita Flores con los telespectadores a través de Twitter. Los fans se quejan de las valoraciones que ésta ha dado en el programa.

La cantante y actriz ha estallado de nuevo ante las críticas, faltas de respeto y hasta amenazas que ha recibido a través de las redes sociales tras la última gala de Tu cara me suena.

Tras imitar a Gloria Stefan, Ángel Llácer le dijo: "Tú tienes una cosa especial, desde que has salido yo he tenido una sonrisa en la cara todo el rato". Por su parte Chenoa destacó que "la estrella latina por excelencia es un icono para todos los latinos, le has dado un power que la gente se ha venido arriba, era un gran reto para ti cambiar tu voz, como lo ha sido durante todo el concurso".

Pero las críticas a Lolita llegaron durante las puntuaciones, cuando Lolita opinó sobre la actuación de Rosa: "Ha habido compañeros que lo han hecho mejor que Rosa. Ella ha tenido actuaciones memorables como Luz Casal, Vanessa Martin, Taylor Swift... pero hoy la he visto como salir sin ganas".

Rosa se justificó, "me habría encantado estar caracterizada de Gloria como en el videoclip, pero salir vestida de negro para 'mi cuerpo pide salsa'...".

Al terminar la gala, Lolita montó en cólera por las críticas que recibió por su valoración.