Albert Rivera asegura haber recibido amenazas de muerte

Ser uno de los líderes políticos más conocidos de nuestro país tiene un precio que se debe pagar. En el caso de Albert Rivera eso supone alejarse de una vida mucho más cotidiana de lo que desearía tener y llevar hacia adelante a su formación, Ciudadanos, le ha costado algún que otro discurso durante su trayectoria política. Así se lo ha contado a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'.

Por su faceta como político ha llegado a recibir amenazas de muerte por esa razón. De hecho hasta sus padres han sido víctimas de que Albert lo sea porque han llegado a sufrir desperfectos de compañeros de clase de su hijo en su propio negocio. Rivera cuenta que a pesar de eso, poder ayudar a cambiar las cosas a través de la política le merece la pena.

No así el hecho de poder perderse la vida de su hija. La pequeña, fruto de una relación con su expareja con la que no llegó a contraer matrimonio, es la guía de su vida según ha explicado en 'Mi casa es la tuya'. Es más los fines de semana en Ciudadanos intentan no ponerle actos para que pueda estar con ella y cuenta que con Daniela, todos los días dedica 10-15 minutos en hacer un Facetime para poder comunicarse.