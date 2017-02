Tensión y "sinceridicio" en 'Casados a primera vista' durante la oleada de confesiones

Desde el inicio de ‘Casados a primera vista’ la tensión ha ido en aumento y ha provocado, incluso, el divorcio entre Ruth y Jaime. Pero entre las parejas que han decidido seguir adelante con el matrimonio también se ha creado cierta tensión, tras la oleada de confesiones que ha tenido lugar, en esta nueva fase en la que deben conocerse más a fondo y reunirse con los expertos.

La sinceridad ha sido la protagonista de esta nueva etapa del programa, aunque las confesiones han acabado convirtiéndose en reproches. Los concursantes se han sincerado sobre su pasado amoroso y han contado todas y cada una de sus experiencias, así como las actitudes que no soportan de sus actuales parejas, provocando mal ambiente.

Durante su encuentro con los expertos, Jesús Carrillo perdió los papeles y acabó dando diciendo que no soporta a su marido y que hasta su risa “le da coraje”. No obstante, el concursante intentó rectificar, pero sus sentimientos ya habían quedado muy claros. Estas declaraciones, han sido consideradas por los expertos como “sincericidio” lleno de agresividad, una definición que no augura un final feliz para este matrimonio.

Por otro lado, el sexo (o la falta de él) se ha convertido en el principal problema de las otras parejas, que también se han sincerado. Por su parte, María reprocha a Rafa que sólo busque momentos “íntimos”, mientras que Mónica asegura que es absolutamente necesario solucionar sus problemas sexuales para que el matrimonio funcione, a lo que su pareja responde que quiere demostrarle que no todos los hombres son tan “fáciles como ella piensa”.