TVE pide perdón por la emisión de un reportaje sobre el Año Nuevo Chino

“Racista” y “xenófobo” son algunos de los calificativos que utilizaron los telespectadores en el momento de la emisión de un reportaje sobre el Año Nuevo Chino en el informativo del fin de semana de TVE. Concretamente, la pieza mostró el descontento de los vecinos del barrio madrileño de Usera ante el crecimiento de la comunidad china, a pesar de que, según afirman desde la cadena pública, pretendían realizar un documento a favor de la integración.

En el reportaje, TVE recogía los testimonios, negativos en su mayoría, de los vecinos y trabajadores, que consideraban que el barrio había cambiado a peor desde que la comunidad china había incrementado su presencia. “Había sus típicos bares para tapear, para tomarse sus cañitas al mediodía... Ahora todo eso ha desaparecido”, dice uno de los vecinos. Otro ciudadano aseguraba que en ocasiones se sentían desplazados y una mujer lamentaba que ya no podían dejar que los niños fueran solos al colegio. No obstante, en la pieza se aseguraba que la mayoría de los vecinos consideraban que no había problemas de convivencia.

Ante las críticas recibidas, en el espacio ‘RTVE responde’, el defensor del espectador, Ángel Nodal, ha emitido un comunicado en el que pide perdón y asegura que falló la revisión de los contenidos y que esa pieza jamás debió haberse emitido.

“Desde la dirección de los telediarios de fin de semana pedimos disculpas por el reportaje. Lamentablemente ese día falló la supervisión que se realiza a los contenidos antes de su emisión. Le aseguro que no volverá a ocurrir”, empieza el defensor. “Nuestra intención era mostrar la verdad de lo que ocurre en el barrio: que no hay problemas de convivencia entre comunidades. Sentimos que, por este error puntual, se cuestione nuestro sincero trabajo a favor de la integración de los inmigrantes y en contra del racismo y la xenofobia”, concluye asegurando que el reportaje no debería haberse emitido.