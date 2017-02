Feliciano López: «El partido de mi vida ya lo he ganado quitándomela de en medio»

Muy poco ha tardado en responder Feliciano López a las duras declaraciones realizadas por su exmujer, Alba Carrillo, el pasado viernes por la noche en el programa 'Sálvame Deluxe'.

El deportista ha querido dar su opinión a través de Antonio Rossi, colaborador de 'El programa de Ana Rosa'. El periodista, según publica ABC.es aseguró que López le confesó que la actuación de la que fue su esposa durante 11 meses le pareció «ridícula», que le había dado «mucha pena» y que era «muy penoso acabar así», en referencia a todos los secretos de alcoba que la modelo no dudó en gritar a los cuatro vientos entre sollozos. Frases como «mucha caña y poca pesca», «las relaciones íntimas con él nunca han sido para tirar cohetes», «a él le importa más la cantidad que la calidad», «la primera vez fue más emocional que satisfacción sexual» protagonizaron una entrevista donde Alba se despachó a gusto al dejar entrever la sexualidad de su todavía marido. «Pienso que Feli podría llegar a tener relaciones con tíos. Incluso al final de la relación me dejaba caer que podíamos llamar a alguien para que nos acompañara íntimamente». «No me ha valorado, no me quería, no me tocaba, me hizo sentir que no era atractiva… luego, con el tiempo, he entendido a qué se debía esa inapetencia. Era porque estaba con muchas otras», declaró desde el butacón de invitada Alba Carrillo.

El tenista quiso recalcar que muchas de las cosas que había dicho su expareja eran completamente falsas. «Son mentiras tan absurdas que no tienen credibilidad alguna», ha subrayado Rossi esta mañana. «El partido de mi vida ya lo he ganado quitándomela de en medio», concluyó dejando a los colaboradores atónitos.

Un divorcio sin firmar

Además de las disputas personales entre el tenista y la modelo se añade uno de los motivos más importantes para ambos: el acuerdo de divorcio, en la que Alba intenta anular la cláusula que firmó ante el notario cuando hicieron la separación de bienes a los seis meses de casarse. «Alba no sabía lo que estaba pasando ni lo que significaba ese trámite. Fue engañada y así lo defenderé ante el juez», explicó su abogada, Bueyes, frente a la opinión del tenista que recuerda que sabían todos a lo que iban y que incluso antes de su boda ya decidieron casarse en régimen de separación, solo que por su complicada agenda no se hizo en la fecha adecuada.

Por su parte, Feliciano López, que se encuentra volcado en su carrera deportiva, intenta que su imagen no se vea afectada por las «locuras de su exmujer» y su nueva fama de mujeriego, algo que el tenista no va a tolerar puesto que podría dañar su imagen impoluta de deportista de talla alta, no solo en la pista, también como imagen de numerosas firmas comerciales. «No habrá pacto, no pienso darle nada a Alba, ya que considero que no hay razón», insistió el deportista para ABC el pasado fin de semana.