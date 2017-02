Albra Carrillo atiza a Feliciano y cuenta sus secretos: «Podría tener relaciones con tíos»

La entrevista concedida por Alba Carrillo a Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame Deluxe’ ha dejado a su expareja Feliciano López por los suelos. Las declaraciones de la modelo han dañado notoriamente la imagen del tenista quien por ahora ha decidido no responder ante las provocaciones de su exmujer, que decidió no callarse en ningún tema. Carrillo insinuó que al deportista, según su punto de vista, le podrían gustar “los hombres” y definió su carácter de puertas de casa hacia dentro: “En la última etapa de la relación empezó a molestarle mi hijo. Tuve que dormir en el suelo porque Lucas tenía miedo y se venía a nuestra cama y Feli lo echaba. Me iba con él a su cuarto a dormir y me echaba en el suelo”.

Para la modelo Alba Carrillo, la entrevista sirvió de catarsis. Quería quitarse un peso de encima y lo ha hecho más de medio año después desde su ruptura. Un tramo que llevó realmente mal como se pudo comprobar con el encontronazo protagonizado con Ylenia en su momento.

La modelo dijo haberse dado cuenta que su relación había tocado fondo cuando estuvo ingresada en una clínica especializada en psiquiatría y psicología durante un día. Después la recogió su madre para llevársela a su casa y poder cuidarla. El caso es que el tenista no supo de ese ingreso. “Si lo está viendo, se está enterando ahora”, dijo.

“He llegado a sentir asco por él y por mí por estar con él”, manifestó. Además Alba Carrillo habló sobre aspectos íntimos como los encuentros mantenidos con Feliciano López, los cuales valoró con términos como “mucha caña y poca pesca”. “Nunca han sido para tirar cohetes. A él le importa más la cantidad que la calidad. La primera vez fue más emocional que satisfacción sexual”, confesó poco antes de insinuar que su exmarido “podría llegar a tener relaciones con tíos”.

“Al final de la relación me dejaba caer que podíamos llamar a alguien para que nos acompañara íntimamente. No me ha valorado, no me quería, no me tocaba, me hizo sentir que no era atractiva. Con el tiempo he entendido que esa inapetencia se debía a que estaba con muchas otras”, concluyó Alba Carrillo.