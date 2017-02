Premios Oscar Awards 2017: ver online en vivo por Internet live, en directo y streaming

Expectación máxima con la celebración de la 89ª ceremonia de los premios Oscar 2017. Este domingo 26 de febrero de 2017 se celebra en Los Ángeles la tradicional gala que otorgará los galardones correspondientes a los mejores del último curso en cine. Una noche cargada de glamur que arrancará con la llegada de los rostros reconocidos al Dolby Theatre de Los Ángeles de los artistas más consagrados. Una jornada especial que se podrá ver online por Internet en vivo (live) y en directo (streaming) en todas las partes del mundo. Todo comenzará a las 7 de la tarde en horario ET de Estados Unidos.

En España la ceremonia se celebrará en torno a las 2.30 horas de la madrugada del domingo al lunes 27 de febrero de 2017. Pero antes habrá mucho que contar. Si quieres ampliar información acerca de los horarios puedes pinchar aquí.

En Norteamérica se retransmitirá todo el evento a través del canal ABC, mientras que en España sólo se podrá seguir en exclusiva a través de la plataforma Movistar, quien dispone del servicio de Yomvi para la emisión online a través de los canales #0 y Movistar Estrenos. En países de Latinoamérica será la cadena TNT la encargada de dar cobertura a la ceremonia.

Además, las redes sociales vivirán una jornada frenética comentando todo lo que suceda en el Theatre Hollywood californiano como lo hará la página oficial de los premios. ¿Quieres conocer la lista de nominados y las respectivas categorías? Aquí te las dejamos.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS Y CATEGORÍAS A LOS OSCARS 2017

MEJOR PELÍCULA

'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

'Manchester frente al mar'

'Moonlight'

'Lion'

'Comanchería'

'La llegada'

'Figuras ocultas'

'Hasta el último hombre'

'Fences'

MEJOR DIRECTOR

Denis Villeneuve por 'La llegada'

Mel Gibson por 'Hasta el último hombre'

Damien Chazelle por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

Kenneth Lonergan por 'Manchester frente al mar'

Barry Jenkins por 'Moonlight'

MEJOR ACTOR

Casey Affleck por 'Manchester frente al mar'

Denzel Washington por 'Fences'

Andrew Garfield por 'Hasta el último hombre'

Ryan Gosling por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

Viggo Mortensen por 'Captain Fantastic'

MEJOR ACTRIZ

Emma Stone por 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

Natalie Portman por 'Jackie'

Meryl Streep por 'Florence Foster Jenkins'

Isabelle Huppert por 'Elle'

Ruth Negga por 'Loving'

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali por 'Moonlight'

Jeff Bridges por 'Comanchería'

Dev Patel por 'Lion'

Lucas Hedges por 'Manchester frente al mar'

Michael Shannon por 'Animales nocturnos'

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Viola Davis por 'Fences'

Michelle Williams por 'Manchester frente al mar'

Naomie Harris por 'Moonlight'

Nicole Kidman por 'Lion'

Octavia Spencer por 'Figuras ocultas'

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

'Manchester frente al mar'

'Comanchería'

'Langosta'

'20th Century Women'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

'Moonlight'

'La llegada'

'Lion'

'Figuras ocultas'

'Fences'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

'Vaiana'

'La tortuga roja'

'Zoottrópolis'

'La vida de Calabacín'

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

'Toni Erdmann' (Alemania)

'Bajo la arena (Land of Mine)' (Dinamarca)

'Un hombre llamado Ove' (Suecia)

'El viajante' (Iran)

'Tanna' (Australia)

MEJOR DOCUMENTAL

'O.J: Made in America' (Ezra Edelman)

'I Am Not Your Negro' (Raoul Peck)

'Life, Animated' (Roger Ross Williams)

'Enmienda XIII' (Ava DuVernay)

'Fuego en el mar' (Gianfranco Rosi)

MEJOR FOTOGRAFÍA

'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Linus Sandgren)

'Lion' (Greig Fraser)

'La llegada' (Bradford Young)

'Moonlight' (James Laxton)

'Silencio' (Rodrigo Prieto)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins(Consolata Boyle)

'Jackie' (Madeline Fontaine)

'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Mary Zophres)

'Aliados' (Joanna Johnston)

MEJOR BANDA SONORA

'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Justin Hurwitz)

'Lion' (Dustin O'Halloran and Hauschka)

'Moonlight' (Nicholas Britell)

'Jackie' (Mica Levi)

'Passengers' (Thomas Newman)

MEJOR MONTAJE

'La llegada' (Joe Walker)

'Hasta el último hombre'(John Gilbert)

'Comanchería' (Jake Roberts)

'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (Tom Cross)

'Moonlight' (Nat Sanders y Joi McMillon)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (Stuart Craig, James Hambige; Anna Pinnock)

'¡Ave, César!' (Jess Gonchor; Nancy Haigh)

'La ciudad de las estrellas (La La Land)' (David Wasco; Sandy Reynolds-Wasco)

'La llegada' (Patrice Vermette; Paul Hotte)

'Passengers' (Guy Hendrix Dyas; Gene Serdena)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

'Star Trek: Más allá'

'Un hombre llamado Ove'

'Escuadrón Suicida'

MEJORES EFECTOS VISUALES

'El libro de la selva'

'Rogue One: Una historia de Star Wars'

'Dr. Strange (Doctor Extraño)'

'Marea negra'

'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

MEJOR CANCIÓN

'City of Stars' de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

'How Far I'll Go' de 'Vaiana'

'Audition (The Fools Who Dream' de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

"Can't Stop the Feeling!" de 'Trolls'

"The Empty Chair" ("Jim: The James Foley Story")

MEJOR SONIDO Sound Mixing

'La llegada'

'Hasta el último hombre'

'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

'Rogue One: Una historia de Star Wars'

'13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi'

MEJORES EFECTOS SONOROS (Sound Editing)

'Hasta el último hombre'

'Marea negra'

'La llegada'

'Sully'

'La ciudad de las estrellas (La La Land)'

MEJOR CORTOMETRAJE

'Silent Nights' (Aske Bang; Kim Magnusson)

'Ennemis Interieurs' (Selim Azzazi)

'Timecode' (Juanjo Giménez)

'Sing (Mindenki)' (Kristof Deak)

'Le Femme et le TGV' (Timo von Gunten)

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

'The White Helmets' (Orlando von Einsiedel, Joanna Natasegara)

'Joe's Violin' (Kahane Cooperman, Raphaela Neihausen)

'Extremis' (Dan Krauss)

'4.1 Miles' (Daphne Matziaraki)

'Watani: My Homeland' (Marcel Mettelsiefen, Stephen Ellis)

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

'Pear and Cider Cigarettes '(Robert Valley; Cara Speller)

'Piper' (Alan Barillaro; Marc Sondheimer)

'Pearl' (Patrick Osborne)

'Borrowed Time' (Andrew Coats, Lou Hamou-Lhadj)

'Blind Vaysha' (Theodore Ushev).

Se espera una noche apasionante. ‘LaLa Land’ es la gran favorita y está llamada a marcar una época en el mundo del cine. Se han depositado expectativas muy altas sobre esta película y sobre quienes trabajaron en ella. Los resultados los conoceremos de madrugada. Momento para disfrutar.