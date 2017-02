Los Oscar 'matan' a una productora en su otro gran error de la gala

Todo el mundo está hablando del gran error de los Oscar: confundir 'La La Land' con 'Moonlinght' en la categoría de 'Mejor Película'. Sin embargo, en la gala se cometió otro fallo que ha dado mucho que hablar.

En la parte de 'In Memoriam', la pantalla mostró la fotografía de la productora australiana Jan Chapman, que está viva, en lugar de la diseñadora de vestuario Janet Patterson, recientemente fallecida.

"Estoy devastada por el uso de mi foto en lugar de la de mi gran amiga (...) Janet tiene una gran belleza y ha sido cuatro veces nominada a los Oscar y es muy decepcionante que el error no se haya resuelto", ha comentado Jan Chapman.

Here's Sara Bareilles full performance of Joni Mitchell's song "Both Sides Now" during the In Memoriam #Oscarspic.twitter.com/YNmhrnRUjo