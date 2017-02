El mago menos mágico de 'First Dates'

La magia es capaz de dejarnos con la boca abierta. De ser capaces de imaginar la vida de otro modo. De ver cosas que no están o sentir hechos increíbles. La magia es eso que este lunes ha estado a su modo en 'First Dates'. Porque uno de los pretendientes ha querido dejar a todos anonadados y lo ha logrado pero no por sus dotes.

A sus 28 años, Juan Antonio, un marbellí que además es camarero, dice ser un mago. Que es capaz de hacer trucos que sorprenderían al más pintado. Así que con esas credenciales se ha presentado en 'First Dates'. El problema es que quizá no tenga tanta capacidad para la magia como dice tener pues no se le ha visto demasiado suelto.

Muy nervioso e incontrolado a la hora de articular palabra, su ligue, Irene, ha tenido que encajar de buena manera que su pretendiente se haga llamar a sí mismo 'Drako' y que a su vez se defina como "enigmático". Algo que no se han creído los espectadores que han visto en ello una estrategia demasiado peregrina para ligar.