¿Adiós al amor en 'Casados a Primera Vista'?

El amor no consigue arrancar del todo en esta tercera edición de 'Casados a Primera Vista'. Si ya ha habido un divorcio en este tiempo, no sería de extrañar que en pocas fechas hubiese otro. Quizá lo protagonicen Jesús y Jesuli que no están llevando demasiado bien su relación tal y como han vuelto a demostrar.

Esta vez lo han hecho en público y ante el resto de sus compañeros de edición. El resto de nuevos matrimonios han presenciado cómo Jesús no se ha dejado nada en el tintero para criticar a Jesuli. Porque aunque sean un matrimonio no están precisamente bien avenidos. Uno porque se cree en posesión de más verdad de la que puede tener y el otro porque no encaja bien las críticas.

Pero Jesús ha sido muy sincero. Además de decirle a Jesuli que no le soporta, lo ha llamado egocéntrico y prepotente. Unos calificativos que han debido sorprenderle porque asegura que él no se considera así. Sin embargo, Jesús no es el único que piensa de ese modo sobre Jesuli. La audiencia también.