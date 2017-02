Muere un actor de 'Juego de Tronos' a los 36 años

Juego de Tronos ha perdido a uno de los actores más singulares de la serie, que además fue conocido por haber entrado en el libro Guiness de los Records en el año 2007 por ser el hombre más alto de Europa, con sus dos metros y treinta y tres centímetros.

A los 36 años, Neil Fingleton, que daba vida a uno de los gigantes más temidos de la serie: Mag el Poderoso, ha fallecido. Tambien apareció en el cuarto episodio de la novena temporada de 'Doctor Who', que llevaba por título "Before the flood".

Además, en 2007, la BBC le dedicó un documental titulado 'Britain's Tallest Men' y la ITV, otro bajo el nombre de 'Superhuman: Giants'. Incluso ha participado en varias películas siendo la última de estas "Los vengadores: La era de Ultrón".

De joven, jugando al baloncesto, vino a España para formar parte del CB Illescas y del CB Ciudad Real.