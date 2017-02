La bronca de Esperanza Aguirre y Risto Mejide por el himno inglés en 'Chester In Love'

‘Chester In Love’ ha vuelto un domingo más a las noches de Cuatro con nuevos invitados y con un nueva tema sobre el que han debatido ellos con el anfitrión del espacio, Risto Mejide. Esta vez el motivo para dialogar en el sofá del ‘chester’ ha sido la educación.

Además de César Bona, considerado el mejor profesor de España, y Eva Hache, otra de las invitadas ha sido Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid.

Precisamente con ella ha sido con la que el publicista ha tenido un pequeño rifirrafe, puesto que Risto le ha puesto un vídeo a la ex ministra de todos los escándalos en los que se han visto involucrados altos cargos británicos en los últimos meses con motivo de la conversación que estaban manteniendo, educar para evitar la corrupción política.

Sin embargo, a dicho vídeo acompañaba como banda sonora el himno inglés nacional algo que no ha gustado del todo a la política, por lo que no ha dudado en reprochárselo: “¿Pero por qué tenéis que poner el himno británico? Me parece muy mal estar en un programa que se dedica a denostar a los ingleses. Me parece fatal que relacionéis el himno británico con delincuentes. Parece que sólo queréis enseñar el lado malo de Inglaterra poniendo imágenes de delincuentes junto con el himno nacional británico. No me gustaría si hicieran eso de España”, expresaba Aguirre, quien se educó en un colegio británico, “Me molesta mucho porque yo soy anglófila. Considero que los ingleses tienen la democracia más avanzada del mundo y me ha molestado muchísimo que se relacione el himno con todos esos desmadres. Es intolerable y me siento herida”.

No obstante a pesar de esta pequeña bronca la ex ministra ha tenido tiempo para revelar que copiaba en la universidad, “En la facultad era bastante fácil. Con un lápiz de punta muy afilada, ponía el programa y me hacía un recordatorio de cuál eran los temas principales”, explicaba, así como también para exponer su visión acerca del acoso escolar, “El acosador tiene que cambiar de colegio. Se tiene que proteger al acosado. Y si son varios los colegios donde este niño está haciendo el mismo acoso, habrá que tomar otro tipo de medida, pero no me parece que se pueda quitar importancia a los acosadores”, concluía.