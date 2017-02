El llanto desconsolado y la rabia de Aída Nízar en Gran Hermano VIP

Aída Nízarretornó a la casa de Guadalix de la Sierra y lo hizo, además por todo lo alto. Han sido días de mucho ajetreo para la vallisoletana, ya que en plató ha protagonizado momentos de lo más tensos, comosu pelea con Sandra Barneda.

No obstante, su alegría por volver a Gran Hermano VIP se truncó en tristez, rabia y llanto cuando expulsaron a Alejandro: "¿Qué ha hecho Alejandro mal? ¿Qué clase de sociedad es esta? ¿Se castiga ser noble? ¿Ser ingenioso? ¿Ser buena persona? ¿Vivir esta experiencia solo? ¿Vivir con estas personas que son cuervos deseando sacarse los ojos entre sí? Dejan a una mujer como Emma Ozores, que no aporta nada, solo pasea, come y duerme. A Sergio, que es un títere que lo manejan como quieren, y a la personalidad la echan a la calle. No lo entiendo", dijo en su discurso al 'Súper'.

Su retorno a 'Gran Hermano VIP' ha sentado muy distinto en cada uno de los participantes. Mientras Alejandro Abad, que fue expulsado, se mostró feliz por su regreso, Eletrra se quedó atónita. Rezaba para que todo lo que estaba aconteciendo fuese una pesadilla, pero no, era realidad. Estaba precisamente sentada junto a Toño Sanchís, a quien defendió recientemente por su situación con Belén Esteban.

Según recoge el portal de Telecinco, las sensaciones fueron de asombro, incredulidad…y hasta miedo. Y es que el rostro es el espejo del alma. Mientras, Aída Nízar, de 'Gran Hermano VIP', mantenía una conversación con el más allá y regaló bendiciones al resto: “¡Qué Dios os bendiga, hermanitos!”.