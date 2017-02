El intento de 'affaire' de Mariló y Clooney

Mariló Montero visitó 'El Hormiguero' tras ocho meses fuera de televisión. La periodista ha pasado unas vacaciones en Nueva York pero en plató aseguro que era "un placer volver a casa".

También se habló sobre lo que siente ella sobre la muerte."El tema de la muerte me seduce", explicaba Mariló.

Pablo Motos le pregunto por su retiro temporal en la ciudad estadounidense, a lo que ella respondió: "Estuve meditando irme a Nueva York porque ya llevaba una temporada en la que me estaba vaciando más que llenando"

"Me di cuenta que estaba perdiendo mi identidad. Noté la transformación de turista a ciudadana. Iba a clases de inglés todos los días".

Montero también habló sobre su encuentro con George Clooney. La conocida presentadora aseguró que "estaba cenando en un hotel y cuando se fue al servicio le llamé tres veces y fui hacia él. Un poquito le seguí, hay hombres que lo merecen. Del 1 al 10 está bueno 1000"

Añadiendo cómo fue su contacto: "Le dije que era periodista española y que le quería dar la enhorabuena por su trabajo, me dio las gracias y se fue".

La denuncia por no llevar casco en la moto

Motos le preguntó sobre lo de denunciarse a sí misma por no ir con casco. "Sí, lo hice al ver que un periodista publicó una foto mía sin casco. Quería demostrar que tengo más narices que tú y voy a pagar la multa que debo pagar".

"Cuando fui a la policía me dijo que si no me habían visto no me podían denunciar. Le saqué la foto en la que salía sin casco y le pedí que quería dar ejemplo, porque todo lo que hago lo miran con lupa".

Mariló también habló de las palabras que Pablo Iglesias le dedico en su whatsapp: "Lo denuncié al Instituto de la mujer y me dieron la razón".

Sobre las palabras publicadas de Pablo Iglesias hacia ella

"Nunca me ha pedido perdón", decía Montero, "pero que diga eso cuando estoy negociando con él una entrevista. Ya hay algo personal en contra".

¿Volverá a televisión?

"Tengo que hacerte la pregunta del millón: ¿vas a volver a televisión?", lanzaba Motos, y ella respondía: "Siempre he hecho televisión y espero seguir haciéndola. Pero yo ya vengo con otras ideas en la cabeza y me gustaría que aceptaran lo que traigo en la cabeza".