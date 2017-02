Tania Llasera: «La baja por maternidad debería de ser como poco de un año»

Es la época de la maternidad. Muchos son los rostros reconocidos de personajes influyentes en televisión que decidieron cambiar su vida por la llegada de un retoño. Es el caso de Samanta Villar o la propia Tania Llasera. La segunda, madrina de la exposición ‘Barbie, más allá de la muñeca’ ha sufrido una evolución física propia de la gestación que no pasa desapercibida. Eso sí, su opinión es distinta a la expuesta por la presentadora de ’21 días’, aunque reconoce la dificultad de cierta etapa: “Me pareció todo muy duro, pero me hacía mucha ilusión tener un hijo. No todas las mujeres tienen que ser madres”.

En declaraciones a ‘ABC’, Llasera asegura que la realidad de la sociedad actual es que se vende “una versión edulcorada de la maternidad”. Reconoce que, en los primeros meses tras el nacimiento de su hijo, “no veía la luz al final del túnel”. “Pensaba que si todo era igual siempre acabaría tirándome por la ventana”, bromea. Algo que se acerca a lo comentado por Samanta Villar.

Además, Tania cuenta qué le ha supuesto a ella en su vida el incremento de peso tras dar a luz a su hijo. En su trabajo, según sostiene, “han aceptado y respetado todos los cambios derivados de mi vida personal”. Ahora, dice, “priorizo estar más tiempo con mi hijo a trabajar”.

Finalmente, la presentadora narra una de las anécdotas más preocupantes que abordará con la exposición de la que es madrina. Una madre le escribió un correo para transmitirle la preocupación de su hija por una hipotética pérdida del puesto de trabajo debido al incremento de peso: “Me da pena y me preocupa que una niña relacione un trabajo con una talla y un peso. Eso es un problema”.