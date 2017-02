Machu Pichu, de 'Aída': "Me habeis metido mucha presión"

El actor Oscar Reyes ha vuelto a estar en boca de todos tras darse a conocer su transformación física. Machu Pichu de 'Aída' se ha alejado del aspecto que presentaba en la serie para lucir otro muy envidiable.

En declaraciones al programa 'Partido a partido' de Rsdioset, el actor explica que su cambio se produjo hace 3 años cuando acabó la serie 'Aída' pero ha sido ahora cuando se ha hecho viral. Algo que le ha sorprendido: "Me habéis metido una presión...", bromea el actor al respecto.

"No puedo bajar un poco porque ahora me ven otra vez como que he cambiado. No puedo engordar ni un gramo", explicaba.

Reyes ha explicado que de joven le encantaba el deporte, llegando incluso a ganar medallas en natación. Sin embargo, tuvo que dejar el deporte en un segundo plano a causa de una lesión de rodilla. "Me tuvieron que quitar casi todo el menisco interno y ya no podía practicar tanto deporte".

De ahí que ganara peso, decidiendo deshacerse de los kilos de más según se acercaba el final de la serie. En total, Óscar perdió entre 6 y 7 kilos "de grasa", según señala.