La sorpresa de 'Tu cara me suena 5' en su gran final

'Tu cara me suena 5' tendrá su gran final en directo. La gala se celebrará por todo lo alto recibiendo a famosos que ya han pasado por el programa. Los Chunguitos y el imitador Raúl Pérezserán los rostros que se sumarán a la última gala del talent musical.

El prgrama despedirá ésta edición el próximo viernes 3 de marzo, tras aportar a Antena 3 unos buenos datos de audiencia desbancando a su rival 'Sálvame Deluxe' en Telecinco.

José y Juan salazar ya han asistido al programa como particimantes de la tercera edición. Fueron las críticas humorísticas que recibieron por parte del jurado las que dieron que hablar, siendo Los Chunguitos unos concursantes que no pasaron desapercibidos por 'TCMS'.

Aun asi consiguieron ganar una de las galas de esa edición. Ésta vez volveran a la gran final de 'Tu cara me suena 5' en calidad de invitados.

Por su parte, el famoso imitador, que se multiplica con colaboraciones en diferentes programas como 'Late Motiv', 'Crackòvia' y 'Polònia', regresará al talent como invitado por segunda vez.

El año pasado ya intervino en la anterior edición del espacio para imitar a The Communards y cantar su tema 'Never can say goodbye'.

Dani Rovira y Ismael Serrano

Para la semifinal de este viernes, el invitado especial Dani Rovira ya está ensayando su actuación imitando a Ismael Serrano.

De hecho, el propio cantante ha recogido el guante de este número y ha utilizado Twitter para animar al actor y darle algún consejo sobre cómo ponerse en su piel.

Blas Cantó el primer finalista

De la primera semifinal de 'Tu cara me suena 5' salió el nombre del primer finalista directo del programa. Y no fue otro que Blas Cantó, que además es el gran favorito.

Su aplaudida imitación de Anastaciale valió el pleno al 12 de los jueces y también de la audiencia, que votó por primera vez desde casa en el arranque de las galas en directo de la edición.