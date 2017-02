Los sorprendetes secretos de Joaquín y «su testículo», contados por su madre

Reza el refranero español que “de casta le viene al galgo”. Buena prueba de ello fue lo vivido durante la noche de este pasado miércoles con la visita de Bertín Osborne a la casa de Joaquín Sánchez en “Mi casa es la tuya”, donde resurgió una figura por encima del resto. Fue la de Ana Rodríguez, madre del futbolista bético, quien dejó varias anécdotas a lo largo de la noche que hicieron reír a todos los espectadores. Por ejemplo, contó en un momento determinado la anécdota del testículo de su hijo, quien nació “con un huevo que no estaba ‘cuajao’”. Las risas en la cocina se desataron.

Ana preparaba la comida ante la inoperancia de los dos sujetos que se limitaron a seguir las indicaciones de la mujer. En un momento determinado, el que fuera internacional por España reconoció haber nacido “defectuoso de un huevo”. La madre narró que era un testículo “que no estaba hecho, no estaba ‘cuajao’. “Uno estaba bien pero el otro era ‘alargao’. Fui al médico y me dijo que tenía dos soluciones: operarlo o yo tener voluntad para todos los días colocarlo en la ventana cinco minutos al sol hasta que se fuera cociendo poquito a poco. Estuve siete u ocho meses y el huevo se coció”, explicaba.

Y es que la madre de Joaquín tuvo salidas recurrentes para todo. Contó otra anécdota de un golpe desafortunado del futbolista en su niñez tras caerse de la cama. Tuvo una reacción de lo más peculiar. Incluso salió al paso cuando entró la mujer del futbolista a escena y ambos contaban cómo se conocieron. “Joaquín me ha dicho que os conocisteis en misa”, dijo Bertín Osborne. Ana saltó rápido: “En misa sí… ¿Joaquín tú has ido alguna vez a misa?”. La realidad era bien diferente.

En una velada marcada por las risas, por la anécdota del bético sobre su boda, con la llegada de Manuel Ruiz de Lopera a la ceremonia en el Puerto de Santa María, acompañado de la Copa del Rey que conquistaron los verdiblancos en el Vicente Calderón frente a Osasuna ese mismo año, o la famosa fiesta de Halloween en casa de Benjamín Zarandona, hubo tiempo para todo. También para que Bertín decidiese a cerrar el programa por sentirse indispuesto tras pasar un mal rato. Su cara así lo mostraba.

Pero no todo fueron carcajadas. En un momento determinado de la noche, al principio de la emisión, Joaquín recordó emocionado la figura de su tío ‘Chino’, una persona clave en los primeros pasos del portuense como futbolista y que falleció poco antes del debut del bético en Primera división.