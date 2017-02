El mal rato de Bertín grabando 'Mi casa es la tuya'

En 'Mi casa es la tuya' hay hueco para el humor, para los recuerdos, los buenos momentos y sobre todo, para las entrevistas más sinceras. Esas entrevistas que muestran el lado más real de los personajes con los que Bertín charla y que dejan su sello en el programa. Aunque a veces el protagonista es el propio cantante y presentador.

Justo eso es lo que ha pasado en esta entrega de 'Mi casa es la tuya'. Durante la entrevista con Joaquín Sánchez, futbolista del Betis, Bertín no lo ha pasado bien. No porque le caiga mal el entrevistad, que no es el caso, sino por una indisposición de salud por la que tuvo que pedir que parasen de grabar.

Así se ha podido observar durante la comida entre Joaquín y Bertín en el que el segundo ha solicitado que le atendiesen porque estaba a punto de caerse al suelo. Nada más lejos de la realidad porque justo el día antes de la entrevista, durante su actuación en el Liceu de Barcelona, Bertín ya comenzó a sentirse mal y tuvo que grabar el programa con medicación.