Mariló Montero: "Los estadounidenses son racistas"

Su rostro ha sido el habitual de las mañanas de TVE en los últimos años hasta que decidió darse un descanso y marcharse lejos. Mariló Montero hizo las maletas para “llenarme de vida” tal y como lo ha definido ella misma en ‘El Hormiguero’ y vivir en Nueva York. Allí, en la ciudad de los rascacielos ha aprendido valiosas lecciones.

De ellas ha dado clase en ‘El Hormiguero’ en un tono muy poco habitual en ella. Acostumbrados a su particular buen humor, su aspecto reflexivo ha sorprendido a todos. “Me he ido a una ciudad que es un gigante que parece que quiere acabar contigo y hay quien dice que sobrevive en Nueva York sobrevive en el desierto” ha explicado Mariló.

Ella vivió en primera persona las elecciones en las que ha ganado Trump y por eso tiene una visión muy formada sobre el asunto. Hasta el punto que recuerda que “al día siguiente de las elecciones me faltaron profesores a clase porque estaban llorando porque no había ganado Hillary”. No obstante, para Mariló, esa victoria tiene sentido pues “los estadounidenses son racistas y han estado tapándose la nariz ante la inmigración ¿es realmente el país de las libertades?”.