José Coronado la lía en 'First Dates'

Después de la semana de San Valentín en que 'First Dates' contó con diversos famosos que hicieron de consejeros amorosos, el programa de Cuatro ha repetido la técnica un día más con uno de los actores más conocidos de nuestro país. José Coronado ha hecho de maestro de ceremonias y lo ha aprovechado.

El ex de 'El Príncipe' ha querido gastarle una broma a un hombre que acudía a 'First Dates' a que su hija encontrase el amor. Para ello el actor ha entablado una pequeña conversación con el señor haciéndole ver que él, José Coronado, también había acudido al programa buscando pareja. Una pareja que sería la hija del hombre.

La broma no le ha salido mal del todo porque el padre de la chica que sí buscaba el amor en 'First Dates' no ha reconocido en un primer momento a Coronado. Por eso cuando este le ha preguntado "¿crees que le gustaré a tu hija?", su cara de sorpresa ha sido tan divertida como curiosa. Dando mucho que hablar en las redes.